1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı?

Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran 2021 tarihinde yani yarın itibariyle sona erecek. Uzun süredir uzaktan eğitim ile devam eden okulların açılıp açılmayacağını merak eden veli ve öğrenciler 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

1 HAZİRAN'DAN SONRA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI? 1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Son alınan kararlar ile birlikte uzaktan eğitim devam ederken, 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Türkiye Eğitim Derneği, Haziran ayından okulların kapatılmasını ve Ağustos ayından yeniden tamamen açılmasını önerdi. Prof. Necmi İlhan ise risk bulunmayan illerde eğitimin yüz yüze şekilde bir süre daha devam edebileceğini belirtti. Türk Tabipler Birliği de ilkokulların vaka sayısına bakılmaksızın önlemlerle beraber açılmasını istedi.

Gündemdeki yerini koruyan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu dönemde eğitim kurumlarının yanı sıra sağlık otoriteleri de yapmış oldukları açıklamalarda yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını ifade ediyor.