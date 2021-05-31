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1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı?

31.05.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanmanın sonrasında 17 Mayıs tarihinde başlayan kademeli normalleşme 1 Haziran tarihinde yani yarın itibariyle sona eriyor. Öğrenci ve veliler 1 Haziran'da okullar açılacak mı, 1 Haziran'da yüz yüze eğitim başlayacak mı sorularını merak ediyor. Peki 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı? İşte ayrıntılar...

1 Haziran'dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı? 1 Haziran'da okullar açılacak mı?

Kademeli normalleşme dönemi 1 Haziran 2021 tarihinde yani yarın itibariyle sona erecek. Uzun süredir uzaktan eğitim ile devam eden okulların açılıp açılmayacağını merak eden veli ve öğrenciler 1 Haziran'da okullar açılacak mı sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim başlayacak mı?

1 HAZİRAN'DAN SONRA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK MI? 1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Son alınan kararlar ile birlikte uzaktan eğitim devam ederken, 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim ile ilgili alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Türkiye Eğitim Derneği, Haziran ayından okulların kapatılmasını ve Ağustos ayından yeniden tamamen açılmasını önerdi. Prof. Necmi İlhan ise risk bulunmayan illerde eğitimin yüz yüze şekilde bir süre daha devam edebileceğini belirtti. Türk Tabipler Birliği de ilkokulların vaka sayısına bakılmaksızın önlemlerle beraber açılmasını istedi.

Gündemdeki yerini koruyan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran’dan sonra yüz yüze eğitim için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bu dönemde eğitim kurumlarının yanı sıra sağlık otoriteleri de yapmış oldukları açıklamalarda yüz yüze eğitimin başlamasından yana olduklarını ifade ediyor.

MEB ise yüz yüze eğitimin başlayıp başlamaması ile ilgili verilecek son karar öncesi şu açıklamayı yaptı;

"Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır. 1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi yüz yüze eğitim normalleşme
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