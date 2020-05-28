HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor?

1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor?

28.05.2020 20:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağını; restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin de belli kurallar çerçevesinde yeniden açılacağını söyledi.

1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, cafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıkladı.

Erdoğan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağında üst yaşın 18'e çekildiğini duyurdu.

Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni düzenlemeler şöyle:

  • Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılıyor
  • Kamu personeli normal mesaiye başlayacak.
  • Kreşler ve gündüz bakımevleri açılacak.
  • Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik personelin durumu kurumlar tarafından değerlendirilecek.
  • Sokağa çıkma sınırlaması 65 yaş üstü için devam edecek; pazar günü dört saat dışarı çıkabilecekler.
  • Esnaf olan 65 yaş üstü vatandaş maske ile işinin başına geçebilecek.
  • 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa inecek.
  • Restoran, cafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler saat 20'ye kadar hizmet vererecek. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışında kalacak.
  • Plajlar, milli parklar, müzeler ve bahçeler açılıyor.
  • Hipodromlar faaliyete geçecek.
  • Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı başlıyor.
  • Gençlik merkezleri, kütüphaneler açılıyor.
  • Konserler belli kurallarla başlayacak.
  • Sürücü kursları açılacak.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Karabük'te 13 gün sonra pozitif vakaKarabük'te 13 gün sonra pozitif vaka
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!

En Çok Okunan Haberler

Bir ilimiz daha alarmda! 16 işçi koronaya yakalandı, fabrika kapatıldı

Bir ilimiz daha alarmda! 16 işçi koronaya yakalandı, fabrika kapatıldı

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

Antalya'da karantina uygulanan mahallede gerginlik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

1 Haziran'da açılıyor! Çalışma saatlerinde değişiklik

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

'10 milyonum olsa müziği bırakırım' dedi para yağdı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Kritik toplantı başladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

Erdoğan alınan kararları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 47 bin 831 kişiye ceza yağdı

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Bilim Kurulu üyesi: Aşı bulunana kadar devam edecek

Diğer Haberler
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte yanıtı

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İşte yanıtı

Türkiye'de bir ilk! 2 AVM'de yeni dönem

Türkiye'de bir ilk! 2 AVM'de yeni dönem

Üsküdar'daki kilisenin kapısındaki haçı söken kişi gözaltına alındı

Üsküdar'daki tepki çeken olayda flaş gelişme

Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Otobüs seferlerinde hangi önlemler alınacak?

İşte güvenli yolculuk için bilmeniz gerekenler

Van'da iki mahalle daha karantinaya alındı

Şehir dışından gelen 2 kişinin testi pozitif çıktı! 2 mahalle karantinaya alındı

Son dakika! Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 461'e yükseldi

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.