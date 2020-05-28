1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor?
1 Haziran'dan itibaren hangi kısıtlamalar kalkıyor, restoran ve kafeler ne zaman açılıyor?
28.05.2020 20:37 |
Son Güncelleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağını; restoran, kafe, pastane gibi işletmelerin de belli kurallar çerçevesinde yeniden açılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe konulan şehirler arası seyahat kısıtlamaları ve restoran, cafe gibi işletmelerin kapatılması uygulamalarına 1 Haziran itibarıyla son verileceğini açıkladı.
Erdoğan, 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağında üst yaşın 18'e çekildiğini duyurdu.
Erdoğan'ın bugünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni düzenlemeler şöyle:
Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılıyor
Kamu personeli normal mesaiye başlayacak.
Kreşler ve gündüz bakımevleri açılacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan kronik personelin durumu kurumlar tarafından değerlendirilecek.
Sokağa çıkma sınırlaması 65 yaş üstü için devam edecek; pazar günü dört saat dışarı çıkabilecekler.
Esnaf olan 65 yaş üstü vatandaş maske ile işinin başına geçebilecek.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulaması 18 yaşa inecek.
Restoran, cafe, pastane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler saat 20'ye kadar hizmet vererecek. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışında kalacak.
Plajlar, milli parklar, müzeler ve bahçeler açılıyor.
Hipodromlar faaliyete geçecek.
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı başlıyor.