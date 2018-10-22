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1-HDP'li Bilgen Süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:49 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil, süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak dedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil, süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak dedi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını değerlendirdi. Ayhan Bilgen, Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiğine, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz. Konunun son derece ciddiyetsiz ve sorumsuz açıklamalarla örtülmeye çalışılması halinde, sadece Suudi yönetimi veya Türkiye'deki misyon temsilciliği değil, süreci bu şekilde yönetmeyi tercih eden herkes suç ortağı olacak. Bu konuyla ilgili daha fazla zaman kaybetmeden olayın nasıl gerçekleştiği, kimin ne kadar ve hangi aşamada bilgisi olduğuna dair somut, inandırıcı, ikna edici açıklamalar bekliyoruz diye konuştu. '280 DOLARLIK BİR ASGARİ ÜCRET, AVRUPA'NIN NERESİNDE VAR' Ayhan Bilgen, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Avrupa ülkeleriyle kıyaslanmasını eleştirerek şöyle konuştu Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tavır koyanlar, Avrupa'daki insan ömrü ile Türkiye'deki bir insanın ortalama yaşama süresini karşılaştırıyor mu Avrupa'daki ücretlerle, Türkiye'deki ücretleri karşılaştırıyorlar mı Sadece çalışma süresiyle ilgili bir karşılaştırma yapıp, kamuoyuna yanıltıyorsunuz. Türkiye'deki asgari ücretin reel uluslararası karşılığı 280 dolarlara inmiştir. 280 dolarlık bir asgari ücret, Avrupa'nın neresinde var Bütün partileri, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda kararlı, tutarlı ve ısrarlı davranmaya davet ediyorum. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Ayhan Bilgen'in açıklaması Haber-Kamera Nursima ÖZONUR ANKARA ,(DHA) (Tür: Ankara)

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