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  4. 1'i kırmızı kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi!

1'i kırmızı kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
23.07.2024 10:35
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MSB, kırmızı kategoride aranan Yusuf Kalkan'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK'lı teröristin Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

1'i kırmızı kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'den yapılan açıkalamada, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. " denildi.

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Açıklamanın devamında ise , "Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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pkk Milli Savunma Bakanlığı
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