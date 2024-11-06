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  4. 1’i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü adeta filmleri aratmadı... Neredeyse bir asırdır beraber çiftin ölümü de 14,5 saat farkla oldu!

1’i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü adeta filmleri aratmadı... Neredeyse bir asırdır beraber çiftin ölümü de 14,5 saat farkla oldu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 17:04
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Ordu'nun İkizce ilçesinde 74 yıllık evli Veli Teke (94) ile Ayşe Teke (93) aynı gün, 14,5 saat arayla yaşamını yitirdi.

1’i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü adeta filmleri aratmadı... Neredeyse bir asırdır beraber çiftin ölümü de 14,5 saat farkla oldu!

Ordu'nun İkizce ilçesi Yoğunoluk Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Teke, dün saat 03.30 sıralarında yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybetti.

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AŞKININ YOKLUĞUNA DAYANAMADI

Eşinin ölüm haberiyle yasa boğulan Veli Teke de 14,5 saat sonra saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi. 74 yıllık evli olan, 1’i kız, 4 çocukları bulunan Veli ve Ayşe Teke çiftinin ölümü, yakınları ve mahalleliyi üzdü.

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YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Mahallelinin birbirini çok sevdiğini söylediği Teke çifti, bugün mahalledeki Enağız Mahallesi Atatürk Camii’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından, aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

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(DHA)

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Ordu eşi
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