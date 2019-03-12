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"1. İstanbul Öykü Festivali" 15 Mart'ta başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

"1. İstanbul Öykü Festivali" 15 Mart'ta başlayacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğiyle bu yıl ilk kez "İstanbul Öykü Festivali" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-16 Mart'ta gerçekleştirilecek festival, TYB İstanbul Şubesi'nin merkezi Kızlarağası Medresesi'nde, edebiyatseverlerle buluşacak.

Öykü alanında Türkiye'de ilk kez yapılacak festivalin onur konuğu gazeteci, yazar ve mimar Cihan Aktaş olarak belirlendi.

Festivalde okumalar, atölyeler, sergi ve imza etkinliklerinin yanı sıra uzman isimlerin katılacağı oturumlarda, öykünün tarihsel serüveni, okuyucu ve yazar açısından gelişimi ile toplumdaki karşılığı ele alınacak.

Festivalde ayrıca usta yazar Ömer Seyfettin, Mustafa Kutlu, Cihan Aktaş ve Rasim Özdenören adına özel oturumlar yapılacak.

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1. İstanbul Öykü Festivali

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