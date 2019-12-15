"1 İyilik Yap İyilik Bul" projesiyle iyilik halkası büyüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve Konya'dan iki öğretmenin hazırladığı ve diğer birçok ilden de 100'e yakın öğretmenin destek verdiği "1 İyilik Yap İyilik Bul" projesiyle iyilik halkasının büyümesi hedefleniyor.

Kırşehir'den okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı ve Konya'dan ilkokul öğretmeni Hamza Evmez'in "1 İyilik Yap İyilik Bul" eTwinning projesi çerçevesinde öğrencilerden çevrelerine iyilik yapmaları isteniyor.

Yasemin Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye 40'a yakın şehirden yaklaşık 100 öğretmenin katıldığını söyledi.

Projenin çok beğenildiğini söyleyen Dağlı, ana sınıfından liseye kadar birçok öğrencinin projeye destek verdiğini belirtti.

Dağlı, "Proje, mayıs ayına kadar sürecek. Geçen ay öğrencilerimizden üç iyilik yapmalarını istemiştik, bu ay adabımuaşeret kurallarını öğrettik ve uygulamalarını istedik. Öğrencilerimiz için tarihi mekanlara geziler düzenliyoruz. Eski oyunları beraber oynadık, eski yemekleri anlattık. Önümüzdeki ay ise engellilere iyilik yapmaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.