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1 kaşığa 40 tane sığan lezzet

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

ZENGİN mutfak kültürüne sahip Kayseri'de kışlık hazırlıkları başladı.

Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - ZENGİN mutfak kültürüne sahip Kayseri'de kışlık hazırlıkları başladı. Kış öncesi turşular kuruluup, salçalar yapılırken, bölgenin en önemli lezzeti olan etli Kayseri mantısı da kış için hazırlanıyor.

Yağ mantısı, tepsi mantısı gibi 30 farklı türde mantının yapıldığı kentte imece usulü doldurulan mantı, poşetlenerek kışın tüketilmek için buzdolabında muhafaza ediyor. Minik minik hamurlara doldurulan ve 1 kaşığa 40 tane sığan, coğrafi işaretli ürün belgesine sahip Kayseri mantısı, bölgenin en önemli lezzetleri arasında yer alıyor. Kışın tüketmek üzere Kayeri mantısı hazırlayan 3 çocuk annesi Nuriye Şahinkaya, "Yöresel Kayseri mantısı minik minik hamurların içinde gizlenen et veya kıymasıyla salçalı bir sos içinde servis edilen bir yemek. Çocukluğumdan beri mantı doldurur, pişiririm. Şimdi de bu mantı doldurma ve pişirmeyi gelinime öğretiyorum. Bir nevi anneden kızına geçen bir mirastır mantı yapmak. Kayseri mantısı evlerde sıklıkla yapılan bir yemektir. Mantının açılması, bükülmesi ve pişirilmesi zahmetli ve maharet gerektiren bir iştir" dedi.

Kayseri mantısının yapılışı hakkında da bilgi veren Şahinkaya "Kış öncesi bezi haline getirdiğimiz hamurları açar, içinde soğan, baharat ve dana kıymanın karışımıyla oluşturulmuş etli parçaları mantının içine yerleştiririz. Küçük küçük büktüğümüz mantıyı poşetleyerek kışın misafirlerimize ikram etmek için buzdolabında saklarız. Kaynar su ile pişirdiğimiz mantıyı salça, yoğurt ve sumakla servis ederiz" diye konuştu.

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