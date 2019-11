1 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Temsilciler Meclisi'nde dün Başkan Trump aleyhine açılan ve beş haftadır kapalı kapılar ardında devam eden azil soruşturmasını resmileştirmek için yapılan oylamayla ilgili değerlendirmeye yer veriyor. Gazete her iki partinin de oylamada partizan çizgide konumlanmasının günümüzün kutuplaşmış siyasi ikliminin göstergesi olduğu yorumunda bulunuyor. Değerlendirmeye göre Cumhuriyetçiler'in kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin 1998'de dönemin başkanı Bill Clinton aleyhine açtığı azil soruşturması oylamasında 31 Demokrat Kongre üyesi, Cumhuriyetçiler'in safında hizalanmıştı. Hatta Beyaz Saray, bu sayı daha yüksek olmadığı için derin bir nefes almıştı. Ancak gazete, günümüzde parti çizgisinden 1998 benzeri bir sapma yaşanmasının adeta siyasi tsunami anlamına geleceğinin altını çiziyor. Dünkü oylamada hiçbir Cumhuriyetçi, Trump'a verdiği destekten geri adım atmazken sadece iki Demokrat üye, azil soruşturması aleyhine oy kullandı. Bu da ivme kazanan ve yakında kamuoyuna açık oturumlar aşamasına geçilecek azil soruşturmasının ne kadar partizan bir iklimde yapılacağının göstergesi. Demokratlar, hukukun üstünlüğüne meydan okuyan Trump'ı yaptıklarından sorumlu tutmanın, görevden uzaklaştırılması olasılığı çok düşük de olsa önemli olduğunu vurgularken Cumhuriyetçiler, siyasi kazanç için cezalandırıldığını düşündükleri Trump'ın arkasında duruyor. 1998'deki azil sürecinde Clinton lehine oy kullanan Cumhuriyetçi Partili New York Temsilcisi Peter King, günümüzdeki durumun, partilerin tabanlarının kontrolünde olduğunu gösterdiğini kaydediyor. Gazete, bazı Cumhuriyetçiler'in kapalı kapılar ardında Trump'ın Ukrayna'ya uyguladığı baskıdan rahatsız olduklarını dile getirseler de hiçbirinin Trump'ın davranışının en azından masaya yatırılması gerektiği yönünde oy kullanmaya cesaret edemediğinin altını çiziyor.