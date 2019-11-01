1 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Temsilciler Meclisi'nde dün Başkan Trump aleyhine açılan ve beş haftadır kapalı kapılar ardında devam eden azil soruşturmasını resmileştirmek için yapılan oylamayla ilgili değerlendirmeye yer veriyor. Gazete her iki partinin de oylamada partizan çizgide konumlanmasının günümüzün kutuplaşmış siyasi ikliminin göstergesi olduğu yorumunda bulunuyor. Değerlendirmeye göre Cumhuriyetçiler'in kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nin 1998'de dönemin başkanı Bill Clinton aleyhine açtığı azil soruşturması oylamasında 31 Demokrat Kongre üyesi, Cumhuriyetçiler'in safında hizalanmıştı. Hatta Beyaz Saray, bu sayı daha yüksek olmadığı için derin bir nefes almıştı. Ancak gazete, günümüzde parti çizgisinden 1998 benzeri bir sapma yaşanmasının adeta siyasi tsunami anlamına geleceğinin altını çiziyor. Dünkü oylamada hiçbir Cumhuriyetçi, Trump'a verdiği destekten geri adım atmazken sadece iki Demokrat üye, azil soruşturması aleyhine oy kullandı. Bu da ivme kazanan ve yakında kamuoyuna açık oturumlar aşamasına geçilecek azil soruşturmasının ne kadar partizan bir iklimde yapılacağının göstergesi. Demokratlar, hukukun üstünlüğüne meydan okuyan Trump'ı yaptıklarından sorumlu tutmanın, görevden uzaklaştırılması olasılığı çok düşük de olsa önemli olduğunu vurgularken Cumhuriyetçiler, siyasi kazanç için cezalandırıldığını düşündükleri Trump'ın arkasında duruyor. 1998'deki azil sürecinde Clinton lehine oy kullanan Cumhuriyetçi Partili New York Temsilcisi Peter King, günümüzdeki durumun, partilerin tabanlarının kontrolünde olduğunu gösterdiğini kaydediyor. Gazete, bazı Cumhuriyetçiler'in kapalı kapılar ardında Trump'ın Ukrayna'ya uyguladığı baskıdan rahatsız olduklarını dile getirseler de hiçbirinin Trump'ın davranışının en azından masaya yatırılması gerektiği yönünde oy kullanmaya cesaret edemediğinin altını çiziyor.
Washington Post ise kalıtsal kistik fibroz hastalığının tedavisinde çığır açacak yeni bir yöntemle ilgili haberi aktarıyor. Habere göre geliştirilen yeni tedavi yöntemi, akciğerleri etkileyen kistik fibroz hastalığını ölümcül olmaktan çıkarıp kronik bir rahatsızlığa dönüştürmeyi hedefliyor. Dün ulusal bir tıp kongresinde açıklanan ve iki ayrı önemli tıp dergisinde aynı anda yayınlanan son bulguların son derece güçlü olması nedeniyle Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, geçtiğimiz hafta tedavide kullanılan Trikafta adlı üçlü ilaç kombinasyonu tedavisini onayladı. Gazete, tedavinin, kistik fibroz hastalarının yüzde 90'ında etkili olacağını kaydediyor. 1989'da kistik fibroza yol açan genetik kusuru keşfeden ekipten Ulusal Sağlık Enstitüleri Direktörü Francis Collins, bu umut verici sonucun 30 yıllık istikrarlı çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti. İç organların kalın mukoza tabakasıyla kaplanmasına neden olan hastalık, solunum ve sindirim sistemlerinde harabiyete ve ölüme neden oluyor. Amerika'da günümüzde kistik fibrozla doğan hastaların ortalama yaşam süreleri 44 yıl.
Wall Street Journal ise dün sabahtan itibaren şirketlerin kar oranlarına ilişkin açıkladıkları verilerin olumlu bir tablo sergilemesinin, ekonomik yavaşlama korkularını kısmen bertaraf ettiğini yazıyor. Habere göre Standard and Poors 500 endeksinde işlem gören şirketler arasında elde ettikleri gelire ilişkin veri açıklayan 342 şirketin yüzde 75'i, beklentilerin üzerinde kar elde ettiklerini bildirdi. İktisatçılar, özellikle Çin'le yaşanan ticaret savaşları göz önünde bulundurulduğunda bu verilerin Amerikan ekonomisinin diğer ülkelerin ekonomilerine kıyasla daha güçlü olduğunu gösterdiği görüşünde. Gazete, yatırımcıların şimdiyse dikkatleri bugün açıklanacak istihdam raporuna çevireceğini kaydediyor ve son verilerin, işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyesinde seyrettiğini hatırlatıyor. Öte yandan bazı iktisatçılar, 2020 yılına ilişkin gelir beklentilerinin aşırı yüksek tutulduğu uyarısında bulunuyor. Gayrisafi milli hasılanın Temmuz ve Eylül ayları arasında yıllık oran olan yüzde 1,9'luk seviyede yükselme göstermesi de ekonominin sağlığına ilişkin kaygıları yatıştırdı. Gazetenin aldığı uzman görüşüne göre iç piyasaya odaklanan firmalar daha yüksek performans gösterirken Ford Motor ve Caterpillar gibi dışarıya odaklı olanlar, daha fazla zorluk çekiyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum