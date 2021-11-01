1 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izle!

Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları, çekilişin başlangıcından itibaren kısa süre içinde belli oluyor. İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı izleme linki...

1 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

1 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu henüz belli olmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimiz güncellenecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucuna Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango çekiliş takvimini, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi" adresine tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişini canlı olarak izlemek isterseniz MP TV'nin, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresine erişim sağlamalısınız.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



