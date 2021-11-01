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  4. 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

1 Kasım On Numara çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

01.11.2021 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

On Numara çekilişi noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişin başlangıcından itibaren birkaç dakika içerisinde belli olan sonuçlar, Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yayınlanıyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

1 Kasım On Numara çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen On Numara çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleniyor. On Numara çekiliş sonuçları ise Milli Piyango'nun resmi internet sitesinin "sonuçlar" kısmında yer alıyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

1 Kasım On Numara çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

1 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

On Numara çekilişi her pazartesi ve cuma günleri 20.00'da gerçekleştiriliyor. 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden yayınlanıyor. Ayrıca çekiliş takvimine ulaşmak için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi" adresine erişim sağlayınız.

Sayısal Loto, Süper Loto gibi çekilişlerin canlı yayınlandığı MP TV üzerinden On Numara çekilişini de canlı olarak, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden izleyebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.


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Milli Piyango

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