1 Kasım On Numara çekiliş sonucu nasıl öğrenilir? İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

Haftanın belirli günlerinde gerçekleştirilen On Numara çekilişi Milli Piyango TV (MP TV) üzerinden canlı olarak izleniyor. On Numara çekiliş sonuçları ise Milli Piyango'nun resmi internet sitesinin "sonuçlar" kısmında yer alıyor. İşte On Numara çekiliş sonucu sorgulama ekranı!

1 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA LİNKİ

On Numara çekilişi her pazartesi ve cuma günleri 20.00'da gerçekleştiriliyor. 1 Kasım On Numara çekiliş sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek. Çekilişin sonuçları Milli Piyango'nun, "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari" adresinden yayınlanıyor. Ayrıca çekiliş takvimine ulaşmak için "https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-takvimi" adresine erişim sağlayınız.

Sayısal Loto, Süper Loto gibi çekilişlerin canlı yayınlandığı MP TV üzerinden On Numara çekilişini de canlı olarak, "https://www.millipiyangoonline.com/canli-cekilis-izle" adresinden izleyebilirsiniz.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Milli Piyango ve şans oyunu severlerin takip ettiği yenilenen On Numara'nın kurallarına göre; bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenmektedir. Bir veya birden daha fazla kolon oynanabilmekte. Tek bir kolon ücreti ise 2 TL'dir.



