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1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 74 kişi hayatını kaybetti, yeni hasta sayısı ise 2 bin 106 oldu. Bakan Koca, "Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız" ifadelerini kullandı. İşte 1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

1 Kasım 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu, 74 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 177 oldu, son 24 saatte 1515 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.
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BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağanüstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun."


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