1 KB kaç MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB eder? KB'ı diğer depolama birimlerine çevirme

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, günlük yaşamda kullandığımız dosya boyutlarının da gün geçtikçe yükselmesi ile sonuçlanmıştır. Byte (bayt) kavramı günümüzde sıklıkla kullanılmaktadır. Depolama birimleri ile ilgili hesaplamalarda kullanılması gereken bazı bayt değerleri vardır. Birimlerin büyümesiyle hesaplama da güçleşmeye başlar. Bu nedenle değer hesaplamalarında, birimlerin karşısına gelen değerleri dikkatli hesaplamak gerekir.

Depolama alanı, bilgisayarda kullanılan verilerin kaybolmadan saklanması için oldukça önemlidir. Alanların hangi büyüklükte verileri saklayabileceği ise ölçü birimleri ile açıklanır. Ölçü birimleri kendi aralarında boyutlarına göre sınıflara ayrılır.

Byte ölçü birimleri küçükten büyüğe doğru sıralandığında; byte - kilobayt (KB) - megabayt (MB) - gigabayt (GB) - terabayt (TB) - petabayt (PB) - eksabayt (EB) - zettabayt (ZB) - yottabayt (YB) şeklindedir. Bilgisayar ölçü birimlerinde 8 bit 1 bayta karşılık gelir. Bunun haricinde tüm ölçüler bir öncekinin 1024 katı şeklinde artarak hesaplanır.

1 KB kaç MB?

Bilgisayar ölçü birimleri, bilgisayarın hafızasında işlenen, veri kayıt alanlarına kaydedilen ya da ağda transfer edilen verinin boyutunu ölçmek için kullanılan birimlerdir. Bu birimler içinde sıralamada en küçük birim kilobayttır.

1 kilobayt = 0,0009765625 megabayta eşittir.

1 KB kaç GB?

1 kilobayt = 9,5367431640625x10-7 = 0,00000095367431640625 gigabayta eşittir.

1 KB kaç TB?

1 kilobayt = 9,31322574615479x10-10 = 0,000000000931322574615479 terabayta eşittir.

1 KB kaç PB?

1 kilobayt = 9,09494701772928x10-13 = 0,000000000000909494701772928 petabayta eşittir.

1 KB kaç EB?

1 kilobayt = 8,88178419700125x10-16 = 0,000000000000000888178419700125 exabayta eşittir.

1 KB kaç ZB?

1 Kilobayt = 6,938 893 903 907 2×10-18 Zettabite eşittir.

1 KB kaç YB?

1 Kilobayt = 8,470 329 472 543 ×10-22 Yottabayta eşittir.



