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  4. 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 14:50 | Son Güncelleme

Bursa’da polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Bursa’da polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu 1 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan 2’si tutuklandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.Y., A.Ç., İ.G., E.D., M.S.S ve F.Ö.’nün üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 900 gram metamfetamin, 550 gram esrar ve satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan M.Y., A.Ç., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İ.G., E.D., M.S.S ve F.Ö. isimli şahısların ise hakkındaki adli tahkikat devam ediyor.

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