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1 kilo bonzai ham maddesiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bolu’da, TEM otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bonzai yapımında kullandığı belirlenen 1 kilo 32 gram uyuşturucu ham maddesiyle yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Bolu’da, TEM otoyolu üzerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda bonzai yapımında kullandığı belirlenen 1 kilo 32 gram uyuşturucu ham maddesiyle yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekipler, uyuşturucu madde taşıdığı iddia edilen otomobili TEM otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada bonzai yapımında kullanıldığı belirlenen 1 kilo 32 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü M.K. (34), gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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