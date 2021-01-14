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  4. 1 kilo esrarla yakalanan kadın tutuklandı

1 kilo esrarla yakalanan kadın tutuklandı

14.01.2021 19:19 | Son Güncelleme:
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Samsun’da jandarma tarafından 1 kilo esrarla yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Namazlı Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da jandarma tarafından 1 kilo esrarla yakalanan kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Namazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.A.(47) ve G.A. (63) adlı kadının evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo esrar maddesi ve 1adet ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Olayla ilgili Y.A. ve G.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen G.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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