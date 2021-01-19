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  4. 1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

1 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

19.01.2021 11:28 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa İlçesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan şüpheli otomobilde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa İlçesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir aracı durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Daha sonra emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.P. ve Y.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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