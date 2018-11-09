1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavga 2 bin 500 lira yüzünden çıkmış

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın, 2 bin 500 liralık komisyon parası yüzünden çıktığı ortaya çıktı.
Olay, 5 Kasım'da Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Yeni Metal Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Emlakçı Ulaş Can B. (34) iddiaya göre, Muhittin B.'ye (37) kiraladığı bir iş yerinden komisyonu olan 2 bin 500 lirayı alamadı. Taraflar arasında bu yüzden telefonda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Ulaş Can B., beraberindeki Burak Nuri O. (31), Murat B. (44), Ramazan B. (35) ile birbirlikte Muhittin B.'nin metal sanayide bulunan iş yerine geldi. Otomobilden inen Ulaş Can B. ve beraberindekiler, burada bulunan, Özcan E. (20), Burhan E. (27) ve Mehmet Akif Yıldız'a (26) saldırdı. İki gurup arasında sopa ve silahlı kavga çıktı. Çatışma sonunda Mehmet Akif Yıldız başından vurularak öldürülürken 4 kişi yaralandı. Polis, bölgede yaptığı incelemede 30'a yakın boş kovan buldu. Ayrıca, çevredeki iş yerlerine çok sayıda merminin isabet ettiği belirlendi.
Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gruptan 8 kişiyi gözaltı aldı. Şüpheliler, sorgularının tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden, Özcan E., Ramazan B., Ulaş Can B. ve Emrah N. tutuklandı.
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