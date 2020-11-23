HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

23.11.2020 18:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu iki grup arasında iş yeri açma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, geçtiğimiz hafta sonu Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak’taki bir evde meydana geldi.

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz hafta sonu iki grup arasında iş yeri açma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen ve 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kavganın ardından gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, geçtiğimiz hafta sonu Ataköy Mahallesi İnce Harman Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çay ilçesinde fırın açma meselesi yüzünden iki grup arasında telefonda tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri Konya’nın Akşehir ilçesinden diğer tarafın bulunduğu Ataköy Mahallesi’ndeki eve geldi. Burada iddiaya göre, taraflar birbirlerine tabanca, tüfek ve sopalarla saldırdı. Olay sonrası Hurşit Yazmen, Celalettin Keçelioğlu, Aytekin Yağcı, İbrahim Göknar, Ali Ulvi Yağcı, Mesut Yağcı ve Osman Yağcı isimli iki kuzen yaralandı. Yaralılardan aynı isimli kuzenlerden 36 yaşındaki Osman Yağcı kafasına aldığı darbeler nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların savcılık sorgularının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Yayılmak genetiktir' 'Yayılmak genetiktir'
Korkunç olay! Görevini yaptı, sırtından bıçaklandıKorkunç olay! Görevini yaptı, sırtından bıçaklandı
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Bakan Soylu, erkeklere seslendi: Kendinize gelin yahu

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Yaşlı kadına otomobil çarptı, sürücüsü bakın kim çıktı

Altın yükselişle devam ediyor!

Altın yükselişle devam ediyor!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

Enes Batur ölümden döndü! Kaza anı kamerada!

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

İmamoğlu: Dün akşam İstanbul'daki vefat sayısı 186

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

Fuat Oktay'dan 'İrini harekatı' tepkisi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 21 Kasım koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Sosyal medyadan ihbar edildiler, otelde yakalandılar

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Kan donduran olay! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs aşısıyla ilgili flaş açıklama

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Tekirdağ'da acı olay! İşten geldi, eşini ölü buldu

Tekirdağ'da acı olay! İşten geldi, eşini ölü buldu

Bursa'da feci kaza! Ambulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandı

Ambulans 6 metreden düştü, hasta ağır yaralandı

MSB görüntüleri paylaştı! Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB görüntüleri paylaştı! Böyle vuruldular

Denizli'de pes dedirten olay! Koronavirüse inat evi eğlence merkezine çevirmişler

Koronavirüse inat evi eğlence merkezine çevirmişler

Kendisini uyaran güvenlik görevlisi bıçakladı

Korkunç olay! Görevini yaptı, sırtından bıçaklandı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.