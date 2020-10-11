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  4. 1 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 şahıs tutuklandı

1 kişinin öldüğü arazi kavgasına karışan 3 şahıs tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün arazi düzenleme konusunda çıkan kavgada operatör hayatını kaybederken, baba ve oğlu yaralandı.

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün arazi düzenleme konusunda çıkan kavgada operatör hayatını kaybederken, baba ve oğlu yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 3 şahıs adliyeye çıkarılmasının ardından tutuklanarak ceza evine sevk edildi.
Olay, dün Çivril ilçesi Çıtak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tokca mevkisinde arazisi bulunan Bayram (60) ve oğlu Selim İ. (20), operatör Mustafa T. (46) ile birlikte arazi düzenlemesi yapmaya başladı. Arazinin yakınında belli bir alanın sahibi olduğu iddia edilen Osman Ç. (46), karşı tarafla tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Osman Ç. ve yakınları Aydın ile Hasan Ç. yanındaki tüfekle açtığı ateş sonucu operatör Mustafa T., Bayram ve oğlu Selim İ. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, operatör Mustafa T’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Baba ve oğlu ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından Osman, Aydın ve Hasan Ç. gözaltına alındı. Jandarma tarafından karakolda yapılan sorgulamanın ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan şahıslar tutuklanarak ceza evine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında ceza evine sevk edilen şahısların olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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