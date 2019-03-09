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1 kişinin öldüğü aşiret üyelerinin kavgası kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

IĞDIR'ın Söğütlü Mahallesi'nde iki aşiret üyeleri arasında silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

1 kişinin öldüğü aşiret üyelerinin kavgası kamerada

Suat DENİZ/ IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'ın Söğütlü Mahallesi'nde iki aşiret üyeleri arasında silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 1 kişinin öldüğü 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığı kavgada, yere düşen 2 kişiye sopa ve sandalyeyle saldıranların yanı sıra yollarda trafik uygulamaları için kullanılan huniyle yerde yatan bir yaralıya saldıran kişi de kamera görüntülerinde yer aldı.
Olay, 4 Mart'ta merkez Söğütlü Mahallesi'nde İrfan Caddesi üzerinde geldi. Özdemir köyünde yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu bildirilen iki grup, mahallede karşılaşınca aralarında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. 6 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ve polis müdahale etti. Havaya ateş açan güvenlik görevlileri biber gazı da kullanarak kavga eden vatandaşları ayırdı. Olayda her iki taraftan yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına sandalye ve sopalarla vurulan A.A. (50) hayatını kaybederken, yaralılardan M.S.A., H.Ş.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
KAMERALARA YANSIDI
Mahallede meydana gelen kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlardan kaçarken yere düşen 2 kişinin dövülmesi kameralar tarafından kaydedildi. Yerde yatan yaralılara sopa ve sandalyelerle saldıranlardan birinin trafik polislerinin yol uygulamasında kullandığı huniyle de vurması dikkat çekti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçleri hastane ve Özdemir köyünde tedbir aldı.

FOTOĞRAFLI

1 kişinin öldüğü aşiret üyelerinin kavgası kamerada1 kişinin öldüğü aşiret üyelerinin kavgası kamerada1 kişinin öldüğü aşiret üyelerinin kavgası kamerada1 kişinin öldüğü aşiret üyelerinin kavgası kamerada

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