1 kişinin öldüğü çatışmanın davasının tanık ifadeleri kan dondurdu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın duruşmasına tanık ifadeleri damga vurdu. Tanıklardan biri, tutuklu olan şahsın, hastaneye yaralı olarak giden maktulü öldürmek için silah istediğini söyledi.

Olay, 11 Şubat 2018 tarihinde, Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36’ıncı Sokak’ta bir parkeci dükkanında meydana geldi. Özkan E.’ye ait bir iş yerinde iddiaya göre alacak verecek meselesinden çıkan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga esnasında çıkan silahlı çatışmada Serhan Ayaz hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Olay sonrasında bir kişiyi yaralayan Erhan Ayaz ve Serhan Ayaz’ı öldürdüğü iddia edilen Sedat Kandemir tutuklandı.

Tartışmayı ayırmak isterken göğsünden vuruldu

Kocaeli Adliyesi 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Sakarya L Tipi Kapalı Cezaevinde 11 aydır tutuklu bulunan sanık Erhan Ayaz ve Sedat Kandemir, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı. Duruşma olay esnasında göğsünden vurulan ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan müşteki Murat G.’nin ifadesiyle başladı. Murat G., hakim karşısında verdiği ifadesinde, Serhan Ayaz’ı kimin vurduğunu görmediğini belirterek, “Olay yerinde Muhammed K., Özkan E., İrfan A. ile birlikteydim. Daha sonra olay yerine tanımadığım Erhan Ayaz gelerek ‘Vanlı müteahhit kim’ diye sordu. Daha sonra Sedat olay yerine geldi. Bu sırada Sedat, Erhan’a, ‘Kardeşin başını yakacak’ dedi. Erhan Ayaz, ‘Benim için fark etmez, herkese bela olurum’ cevabını verdi. 1-2 dakika sonra olay yerine Erhan A.’nın kardeşi Serhan Ayaz geldi. Serhan Ayaz ve Sedat Kandemir arasında sözlü tartışma çıktı. Biz tartışmayı ayırmaya çalıştık. O sırada Erhan Ayaz belindeki tabancayı aldı, dışarıya yöneldi. Bende arkasından çıktım, ‘Dur ne yapıyorsun’ dedim. Erhan Ayaz bana ‘Tamam, tamam’ diyerek silahı indirdi ancak sonra yaklaşık 3 metre mesafeden hedef alıp göğüs bölgeme ateş etti. Ben yere doğru düştüm. Elimde yerden rastgele aldığım silah vardı. Yere düşerken ateş edip etmediğimi bilmiyorum arkadaşlarım sonradan yere doğru ateş ettiğimi söylediler” dedi.