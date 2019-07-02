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1 kişinin öldüğü gemi yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 08:52 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesi Petkim Limanı’nda demirli gemide 1 kişinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.Petkim Limanı’nda demirli Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’a ait İtalya bayraklı gemide patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı.

1 kişinin öldüğü gemi yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Aliağa ilçesi Petkim Limanı’nda demirli gemide 1 kişinin hayatını kaybettiği yangın kontrol altına alındı.
Petkim Limanı’nda demirli Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’a ait İtalya bayraklı gemide patlamanın ardından çıkan yangın kontrol altına alındı. Gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia’nın hayatını kaybettiği olayda yaralanan 15 İtalyan, 1 Romen ve 1 Türk’ün ise hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
PETKİM’den yapılan yazılı açıklamada, “Petkim İskele 5’te saat 23.20 civarında İtalya bandıralı Synzania adlı gemiye sıvı hidrokarbon dolumu için yapılan bağlantı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Ekiplerimizin anında müdahalesi sonucu yangın söndürülmüş olup, gemideki soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi. Açıklamada, yangınla ilgili araştırmaların devam ettiği kaydedildi.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlattı. İtalyan bandıralı geminin 3 bin 827 grostonluk olduğu ve propilen yüklenmesi için Fransa’nın Lavera Limanı’ndan Aliağa’ya geldiği öğrenildi.

1 kişinin öldüğü gemi yangını kontrol altına alındı

1 kişinin öldüğü gemi yangını kontrol altına alındı

1 kişinin öldüğü gemi yangını kontrol altına alındı

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