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  4. 1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı 

1 kişinin öldüğü kavgayla ilgili 9 kişi tutuklandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:04 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.  Olay, 3 gün önce Erciş'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi.

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, aralarında husumet olan akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklandı.
Olay, 3 gün önce Erciş'e bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen akraba iki grup, hayvan pazarında karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen silahlı ve sopalı kavgada İbrahim Korkmaz (35) hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kavgayla ilgili de geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 14 kişiden 9'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

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