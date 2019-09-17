1 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde iş makinası ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazada iş makinası sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Eylül Pazar günü Döşemealtı ilçesine bağlı Camiili Mahallesi yolunda meydana geldi. İddialara göre, kepçe operatörü R.K., Ekşili Mahallesi’ne gitmek için sola döndüğü sırada Ilıcaköy Mahallesi istikametinden gelen Erdal Özay yönetimindeki 07 DAM 23 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özay yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan eşi ise ağır yaralandı.

“Yaralıların kanayan bölgelerine temiz havlu bastım”

Olay sonrası gözaltına alınan R.K. verdiği ifadede, yolu kontrol ederek Ekşili Mahallesi’nde dönmek üzere sola yanaştığını söyledi. R.K., “Ilıcaköy Mahallesi istikametinden gelen motosikleti gördüm. O da benim gibi sinyal vererek Ekşili Mahallesi istikametine dönmek istedi. Bu sırada Ekşili’den Ilıca’ya doğru bir araç çıkış yapıyordu. Gelen araca çarpmamak için tekrardan Camiili Mahallesi istikametine dönüş yaptım. O sırada sol şeritten dönmek üzere beklediğim esnada çok hızlı olan motosiklet kepçeye çarptı. Üzerindeki iki kişi yere düştü. Sürücüde kask yoktu. Yaralıların kanayan bölgelerine temiz havlu bastım” dedi.

Sürücü R.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

