HABER

1 kişinin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 12:37 | Son Güncelleme

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde iş makinası ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazada iş makinası sürücüsü tutuklandı.Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Eylül Pazar günü Döşemealtı ilçesine bağlı Camiili Mahallesi yolunda meydana geldi.

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde iş makinası ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazada iş makinası sürücüsü tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Eylül Pazar günü Döşemealtı ilçesine bağlı Camiili Mahallesi yolunda meydana geldi. İddialara göre, kepçe operatörü R.K., Ekşili Mahallesi’ne gitmek için sola döndüğü sırada Ilıcaköy Mahallesi istikametinden gelen Erdal Özay yönetimindeki 07 DAM 23 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Özay yaşamını yitirirken, motosiklette bulunan eşi ise ağır yaralandı.

“Yaralıların kanayan bölgelerine temiz havlu bastım”
Olay sonrası gözaltına alınan R.K. verdiği ifadede, yolu kontrol ederek Ekşili Mahallesi’nde dönmek üzere sola yanaştığını söyledi. R.K., “Ilıcaköy Mahallesi istikametinden gelen motosikleti gördüm. O da benim gibi sinyal vererek Ekşili Mahallesi istikametine dönmek istedi. Bu sırada Ekşili’den Ilıca’ya doğru bir araç çıkış yapıyordu. Gelen araca çarpmamak için tekrardan Camiili Mahallesi istikametine dönüş yaptım. O sırada sol şeritten dönmek üzere beklediğim esnada çok hızlı olan motosiklet kepçeye çarptı. Üzerindeki iki kişi yere düştü. Sürücüde kask yoktu. Yaralıların kanayan bölgelerine temiz havlu bastım” dedi.
Sürücü R.K., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı İmamoğlu'nun vaatlerindendi! O sayı açıklandı
Gaziantep’teki otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldiGaziantep’teki otopark kavgasında ölü sayısı 6’ya yükseldi
3’üncü kez hakim karşısına çıkan Palu ailesinin avukatından ilginç savunma:3’üncü kez hakim karşısına çıkan Palu ailesinin avukatından ilginç savunma:
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.