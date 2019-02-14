HABER

1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:12 | Son Güncelleme

Kastamonu’da bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı trafik kazasında kusurlu olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu” gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık İsmail Kırcaoğlu ile avukatı katıldı.Duruşmada savunma yapan İsmail Kırcaoğlu, kazada kusursuz olduğunu ileri sürerek, “Benim yapabileceğim bir şey yoktu.

Kastamonu’da bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı trafik kazasında kusurlu olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu” gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuksuz sanık İsmail Kırcaoğlu ile avukatı katıldı.
Duruşmada savunma yapan İsmail Kırcaoğlu, kazada kusursuz olduğunu ileri sürerek, “Benim yapabileceğim bir şey yoktu. Suçsuzum, beraatımı istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan İsmail Kırcaoğlu’nu 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi
Kastamonu-Devrekani karayolu üzerinde 2017 yılının Eylül ayında Sarıyonca köyü mevkiinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan Faik Yılmaz idaresindeki otomobil çarpışmış, kazada Faik Yılmaz hayatını kaybetmiş, Kadir Yılmaz ile Nejla Yılmaz da yaralanmıştı.

Sosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorSosyal medyada linç edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
Yangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldıYangında dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı
Bolu'da durdurulan otomobilde platin ve cıva ele geçirildiBolu'da durdurulan otomobilde platin ve cıva ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Sesi duyan oraya koştu! Korkunç anlar

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.