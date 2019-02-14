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1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 7 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

Kastamonu’da 1 kişinin öldüğü kazada hakkında dava açılan sürücü, 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu” suçundan tutuksuz yargılanan Hasan Çar ile avukatı katıldı.

1 kişinin öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 7 ay hapis cezası

Kastamonu’da 1 kişinin öldüğü kazada hakkında dava açılan sürücü, 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olduğu” suçundan tutuksuz yargılanan Hasan Çar ile avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan Hasan Çar, kazada kusuru olmadığını ileri sürerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya’ sebebiyet verdiği gerekçesiyle sanığı 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi
Kastamonu’da geçtiğimiz yıl 12 Ocak’ta Hasan Çar idaresindeki minibüs ile aynı yönde giden Ahmet Maşaoğlu yönetimindeki traktör çarpışmış, kazada traktör sürücüsü Ahmet Maşaoğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Satiye Maşaoğlu ise yaralanmıştı.

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