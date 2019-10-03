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1 kişinin öldüğü Romanların kavgasında katil zanlısı kayınbirader çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 18:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Roman üç aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı'nın (32), kayınbiraderi Sergen D.

1 kişinin öldüğü Romanların kavgasında katil zanlısı kayınbirader çıktı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Roman üç aile arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle öldürülen Hasan Nail Çalgı'nın (32), kayınbiraderi Sergen D. tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Sergen D.'nin (25), olay yerine giderken, kendisini engellemeye çalışan Çalgı'yı kazara vurduğu öne sürüldü.
Olay, dün gece saatlerinde Edremit İbrahimce Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan Roman aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Sergen D. yanındaki pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 10 kişi ve kavgayı ayırmaya çalışan Hasan Nail Çalgı, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çalgı, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hasan Çalgı'nın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 10 kişi ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu Sergen D., ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Akçay Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ölen Hasan Nail Çalgı'nın kendisini vuran Sergen D.'nin eniştesi olduğu ortaya çıktı. Kavgada Çalgı'nın Sergen D.'yi durdurmaya çalıştığı sırada, tüfeğin kazara ateş aldığı iddia edildi. Sergen D.'nin daha sonra elindeki tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

1 kişinin öldüğü Romanların kavgasında katil zanlısı kayınbirader çıktı

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