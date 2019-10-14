1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, tarla sınırı ile köpek zehirlenmesi nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan ve Ali Tural'ın (51) yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 kişiden 15 yaşındaki E.D. tutuklandı.

Olay, 12 Ekim Cumartesi akşamı, Gazipaşa merkeze yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Çayıryakası Yaylası'nda meydana geldi. Önceden husumetli olan iki aile arasında, tarla sınırı ve köpeğin zehirlenerek telef olması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu taraflar birbirine silahla ateş açtı. E.D., iddiaya göre, av tüfeğiyle Ali Tural'ı başından vurup, ağır yaraladı. E.D. ve babası E.D. ile Ali Tural'ın eşi N.T. ve oğlu F.T. de yaralandı.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ali Tural, eşi ve oğlu tarafından araçla hastaneye doğru götürülürken, bir süre sonra yolda sağlık ekipleriyle karşılaşıldı. Ekipler, yaptığı ilk incelemede, Tural'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı N.T. ve oğlu F.T. ise araçla gittiği Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Silahlı kavgayla ilgili aynı akşam 3 kişi gözaltına alınırken, dün de tedavileri tamamlanan E.D. ve babası E.D. ile 2 kişi daha gözaltına alındı. 2'si kadın 7 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Tural'ı başından vurduğu iddia edilen E.D. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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