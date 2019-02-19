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1 kişinin öldüğü silahlı park kavgasına 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:38 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde iki aile arasında araç park etme yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ağır yaralı Mustafa Çalış'ın beyin ölümü gerçekleşirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün öğlen saatlerinde İnönü Mahallesi Malazgirt Caddesi Alpaslan Camii önünde meydana geldi. Narin ve Çalış aileleri arasında 20 gün önce araç park etme meselesi yüzünden çıkan kavga yeniden başladı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan Kutbettin Narin (49) olay yerinde hayatını kaybederken, Mustafa Çalış (58), Mehmet Akdoğan (65) ile Mehmet Sıddık Sari (77) yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Çalış, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, kavganın yaşandığı caddeyi trafik ve yaya geçişine kapatarak inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
Silahlı kavgada yaşamını kaybeden Kutbettin Narin'in cenazesi ise bugün sabah saatlerinde toprağa verildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Çalış'ın da beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Olay sonrası cep telefonu ile çekilen görüntüler ise dehşete düşürdü.

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