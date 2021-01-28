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1 kişinin öldüğü silahlı saldırı sonrasında dehşet anları kamerada

28.01.2021 14:31 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde çıkan silahlı saldırı neticesinde vurulan 3 kişiden 1’i hayatını kaybederken yaşanan olay sonrası çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde çıkan silahlı saldırı neticesinde vurulan 3 kişiden 1’i hayatını kaybederken yaşanan olay sonrası çekilen görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Ekiplerin, kayıplara karışan saldırganın yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Olay, öğlen saatlerinde Sakarya Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Tepekum Mahallesi Beyhekim Sokak’ta bulunan özel hastane önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Ali Atmaca, Furkan Atmaca, Abdulkadir Atmaca yaralandı. Bölgede bulunan özel hastanenin sağlık ekipleri hemen yaralılara müdahale için bölgeye koştu.
Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaşanan dehşet saldırı sonrasında sağlık çalışanlarının yaralılara müdahale ettiği anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntüler yaşanan dehşeti gözler önüne serdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralılardan Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca’yı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Atmaca burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Dehşet anlarını anlattı
Öte yandan, silahlı saldırı neticesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı olayda dehşet anına tanıklık eden bir esnaf ise o anları anlattı. Olayı gören ve anlatan esnaf, “Dükkanın önünde dikilirken mevzuyu uzaktan gördüm kalabalık grup, kavga ettiler, tartıştılar. Ondan sonra uzaklaştılar biraz, 5 dakika sonra gelip olayı gerçekleştirdiler. Bir tanesi çıkarttı iki üç kişiye sıkmaya başladı. Yürüyerek kaçtı. Silahı sıkan bir kişiydi. 3 kişi yaralandı bir tanesi çok ağırdı. Tanımıyoruz vurulanları” dedi.

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