1 kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü tutuklandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki genç kız tutuklandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’ndeki Necmettin Erbakan Bulvarı’nda dün meydana gelmiş, İ.E.K. (15) idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, kırmızı ışıktaki Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile çarpmış, kaza sonrası ağır yaralanan Sular, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Harun Sular’ın ölümüne neden olan sürücü 15 yaşındaki kız gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

