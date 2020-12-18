HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü tutuklandı

1 kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki sürücü tutuklandı

18.12.2020 20:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki genç kız tutuklandı.Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’ndeki Necmettin Erbakan Bulvarı’nda dün meydana gelmiş, İ.E.K.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişinin ölümüne neden olan 15 yaşındaki genç kız tutuklandı.
Olay, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’ndeki Necmettin Erbakan Bulvarı’nda dün meydana gelmiş, İ.E.K. (15) idaresindeki 46 BU 312 plakalı otomobil, kırmızı ışıktaki Harun Sular idaresindeki 46 ACV 613 plakalı otomobile çarpmış, kaza sonrası ağır yaralanan Sular, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Harun Sular’ın ölümüne neden olan sürücü 15 yaşındaki kız gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun son paylaşımı Instagram'ını çökertti
O ilçede 3 gündür vaka görülmediO ilçede 3 gündür vaka görülmedi
YKS sınav tarihleri belli oldu mu?YKS sınav tarihleri belli oldu mu?

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Pandemi dinlemedi! İstemeye gitti

Pandemi dinlemedi! İstemeye gitti

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Temizlik işçisi sokakta servet buldu! Bir an bile düşünmedi

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Görüntüler olay olmuştu! Tacizci hoca hakkında flaş karar

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Gündeme bomba gibi düştü! 'Kimin kiminle seks yaptığından kime ne?'

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

Uzaktan eğitimle ilgili flaş açıklama! Tarihler belli oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

18 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü

Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür koronavirüs vakası görülmedi

O ilçede 3 gündür vaka görülmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İstanbul açıklaması

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Antalya'da iğrenç olay! Sınıf öğretmeninin tacizine uğradı

Saklandıkları yerde yakalandılar! İfadesi 'pes' dedirtti: Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım yapamadıklarımda

Saklandıkları yerde yakalandılar! İfadesi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.