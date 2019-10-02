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1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, düğünde ateşlediği silahtan çıkan merminin Necmi Çelik'in (57) başına isabet ederek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tunç (45), ''Ben farklı yöne ateş ettim, benim silahımdan çıkan kurşun ona isabet etmedi'' diyerek, tahliyesini istedi.  Olay, İnegöl ilçesi Dömez Mahallesi'nde geçen yıl 7 Ekim günü meydana geldi.

1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, düğünde ateşlediği silahtan çıkan merminin Necmi Çelik'in (57) başına isabet ederek, ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ramazan Tunç (45), ''Ben farklı yöne ateş ettim, benim silahımdan çıkan kurşun ona isabet etmedi'' diyerek, tahliyesini istedi.
Olay, İnegöl ilçesi Dömez Mahallesi'nde geçen yıl 7 Ekim günü meydana geldi. Bir düğünde davetlilerden bazıları, silahla havaya ateş açtı. Silahlardan çıkan kurşunlardan biri, Necmi Çelik'in başına isabet etti. Ağır yaralanan Çelik, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Olayın ardından jandarma, düğünün olduğu mahallede inceleme yaptı. Düğünde çekilen görüntülere el koydu. Görüntüleri tek tek inceleyen jandarma, düğünde silahla ateş edenleri tespit etti. Şüphelileri gözaltına alan jandarma, Necmi Çelik'in ölümüne neden olan kurşunun, Ramazan Tunç'un silahından çıktığını tespit etti. Tunç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. Tutuklu sanık Ramazan Tunç, savunmasında, "Düğünde ateş ettim ama benim silahımdan çıkan kurşun Necmi Çelik'e isabet etmedi. Ben farklı yöne doğru ateş ettim, onu ben öldürmedim'' diyerek, tahliyesini istedi.
Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Ramazan Tunç’a 25 yıl hapis cezası verilmesini talep etti. Mahkeme, sanığın tahliye talebini reddederek, duruşmayı erteledi.
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1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim1 kişinin ölümüne sebep olan düğün magandası: Ben farklı yöne ateş ettim

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