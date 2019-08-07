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1 kişinin ölüp 3 kişinin yaralandığı kazada gözaltındaki sürücü tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 13:57 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin ölüp 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaza, dün Karasu ilçesi İstanbul Caddesi Karasu-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen ve 1 kişinin ölüp 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında gözaltına alınan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaza, dün Karasu ilçesi İstanbul Caddesi Karasu-Kocaali yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde hızla seyir halinde olan ve önündeki aracı geçmek isteyen Şanlı Murat D. idaresindeki 34 HP 6904 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritten gelen Burak Ekşi idaresindeki 67 FA 054 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araç sürücüleri Burak Ekşi ve Şanlı Murat D. ile otomobillerde bulunan E.A.B. ve Buse A. yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği esnada kalbi duran sürücü Burak Ekşi, yol üzerindeki Ferizli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ve kaza sonrası gözaltına alınan diğer sürücü Şanlı Murat D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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