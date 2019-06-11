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1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 17:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, şizofreni hastası İbrahim Yakut (55), dün gece biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra zorla girdiği evde İsmail Şentürk’ü (57) öldürdü.

1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, şizofreni hastası İbrahim Yakut (55), dün gece biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra zorla girdiği evde İsmail Şentürk’ü (57) öldürdü. Evin banyosuna kendisini kilitleyen Yakut, biber gazı sıkılarak, yakalandı. İlk ifadesinde yaşananları hatırlamadığını söyleyen İbrahim Yakut, tutuklandı.
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan ve şizofreni hastası olan İbrahim Yakut, dün gece Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathaneye gitti. Burada tartıştığı iş yeri sahibi ile bir müşteriyi bıçaklayarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislere direnen Yakut, çıkan arbede sırasında 1 polis memurunu da bıçakla yaraladı.
Koşarak kaçmaya başlayan İbrahim Yakut, kendisini kovalayan polislerden saklanmak için bir apartmana girdi. 4 katlı apartmanın en üst katına çıkan Yakut, dairenin kapısını çaldı. Dairede yaşayan İsmail Şentürk’ün kapıyı açmasıyla birlikte zorla içeri girdi. Yakut, elindeki bıçakla Şentürk’ü çeşitli yerlerinden yaralayıp, boğazını keserek öldürdü.
Takviye gelen ekiplerin desteğiyle polis, daireye kapıyı kırarak girdi. Yakut, kendisini kilitlediği banyoda biber gazı sıkılarak, etkisiz hale getirildikten sonra yakalandı.
Gözaltına alınan Yakut, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
İlk ifadesinde yaşanan olayları hatırlamadığını, kendisinin kimseye saldırmadığını ve daireye girdiğinde ölen kişiyi yerde yatar halde bulduğunu öne süren Yakut, elleri kelepçeli olarak sevk edildiği adliyede 'kasten adam öldürmek' ile 'birden fazla kişiyi ve görevli memura mukavemet ve yaralamak' suçlarından tutuklandı.

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1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi

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