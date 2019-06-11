1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)

ŞENTÜRK, TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'da dün gece şizofreni hastası İbrahim Yakut'un 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisten kaçarken zorla evine girerek öldürdüğü İsmail Şentürk'ün cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüldü. Şentürk'ün cenazesi helallik alınması için Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi. Şentürk'ün cenazesine Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şentürk, buradan kılınan cenaze namazının ardından ilçeye 15 kilometre mesafedeki Kuyucu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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