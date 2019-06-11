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1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 19:28 | Son Güncelleme

ŞENTÜRK, TOPRAĞA VERİLDİ Tekirdağ'da dün gece şizofreni hastası İbrahim Yakut'un 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisten kaçarken zorla evine girerek öldürdüğü İsmail Şentürk'ün cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüldü.

1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı; hatırlamadığını söyledi(2)

ŞENTÜRK, TOPRAĞA VERİLDİ
Tekirdağ'da dün gece şizofreni hastası İbrahim Yakut'un 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra polisten kaçarken zorla evine girerek öldürdüğü İsmail Şentürk'ün cenazesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine götürüldü. Şentürk'ün cenazesi helallik alınması için Gazi Ömer Bey Camisi'ne getirildi. Şentürk'ün cenazesine Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Gülhan, AK Parti ilçe Başkanı Gökhan Şentürk ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şentürk, buradan kılınan cenaze namazının ardından ilçeye 15 kilometre mesafedeki Kuyucu Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)
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