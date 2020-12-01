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1 lira 75 kuruşluk kapkaça 2 tutuklama

01.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Adana’da bir kadının içinde 1 lira 75 kuruş bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Adana’da bir kadının içinde 1 lira 75 kuruş bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 25 Kasım günü merkez Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Benan Z. (38) kaldırımda yürürken onu takip eden motosikletli iki şahıs kadının kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalarak kaçmaya başladı. Benan Z., motosikletli kapkaççıların peşinden koştu ancak şüpheliler ara sokaklarda izini kaybettirdi. Kapkaç anları, sokakta bulunan bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin, Mizar A. (20) ile Hacı A. (21) olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şüpheliler, Saydam Caddesi’nde yakalanıp, gözaltına alındı.
Öte yandan, şüphelilerin çaldığı çantanın içerisinden 1 lira 75 kuruş para çıktığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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