1 lira yüzünden ölüyordu! Hayata böyle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde oynarken yerde bulduğu madeni 1 lirayı yutan 9 aylık bebek ölümden döndü. Röntgen filminde bebeğin boğazındaki 1 lirayı farkeden doktorlar operasyonla parayı çıkardı. Evine dönen Mustafa ise her şeyden habersiz oyunlarına devam etti.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün İnegöl'de yaşandı. Abir ve İbrahim Osman çiftinin tek çocuğu olan 9 aylık Mustafa Osman, evde oyun oynadığı sırada yerde bulduğu 1 lirayı yuttu. Boğazına takılan madeni para yüzünden nefessiz kalan minik bebek önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Şevket yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

4 / 4 'YUTMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞAZINA TAKILDI'

Mustafa'nın amcası Hüseyin Osman, "Yeğenim oyun oynarken yerde 1 lira görüyor ve yutmaya çalıştığı sırada boğazına takılı kalıyor. Bizde hemen hastane götürdük. Daha sonra bizi Bursa'ya gönderdiler. Çok şükür Bursa'daki hastanede operasyonla para çıkartıldı. Allah'a şükürler olsun ki yeğenimize bir şey olmadı" dedi.