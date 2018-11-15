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1 lira yüzünden ölüyordu! Hayata böyle döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Bursa'da yerde bulduğu madeni parayı yutan 9 aylık bebek neredeyse ölüyordu. Bebeğin parayı yuttuğundan habersiz rutin hayatına devam eden Abir ve İbrahim Osman çifti, küçük Mustafa'nın bir anda nefessiz kalması üzerine ne yapacaklarını şaşırdı.

Oyun oynarken yuttuğu para yüzünden ölümle burun buruna gelen 9 aylık bebeğin röntgen filmi çekilince yaşananların nedeni ortaya çıktı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giden aile, bebeklerinin boğazına takılan para çıkarılınca rahat bir nefes alabildi.

Oyun oynarken ölümle burun buruna geldi

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BOĞAZINA MADENİ PARA TAKILDI

BOĞAZINA MADENİ PARA TAKILDI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinde oynarken yerde bulduğu madeni 1 lirayı yutan 9 aylık bebek ölümden döndü. Röntgen filminde bebeğin boğazındaki 1 lirayı farkeden doktorlar operasyonla parayı çıkardı. Evine dönen Mustafa ise her şeyden habersiz oyunlarına devam etti.
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EVDE OYUN OYNARKEN YUTTU

EVDE OYUN OYNARKEN YUTTU
Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün İnegöl'de yaşandı. Abir ve İbrahim Osman çiftinin tek çocuğu olan 9 aylık Mustafa Osman, evde oyun oynadığı sırada yerde bulduğu 1 lirayı yuttu. Boğazına takılan madeni para yüzünden nefessiz kalan minik bebek önce İnegöl Devlet Hastanesi'ne ardından da Bursa Şevket yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.
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NE OLDUĞU RÖNTGEN FİLMİNDE ORTAYA ÇIKTI

NE OLDUĞU RÖNTGEN FİLMİNDE ORTAYA ÇIKTI
Yoğun bakıma alınan minik bebeğe önce film çekildi. 9 aylık Mustafa'nın boğazına takılan madeni para filmde ortaya çıkınca doktorlar tarafından operasyon yapıldı. Boğazındaki 1 lira çıkarılan minik bebek daha sonra rahat nefes almaya başladı. 1 gün hastanede müşahade altında tutulan küçük çocuk bugün taburcu edildi. Doktorların zamanında müdahalesiyle yeniden hayata dönen küçük çocuğu evinde yeniden oyuncaklarıyla oynamaya başlaması ev sakinlerini sevindirdi.
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'YUTMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞAZINA TAKILDI'

'YUTMAYA ÇALIŞIRKEN BOĞAZINA TAKILDI'
Mustafa'nın amcası Hüseyin Osman, "Yeğenim oyun oynarken yerde 1 lira görüyor ve yutmaya çalıştığı sırada boğazına takılı kalıyor. Bizde hemen hastane götürdük. Daha sonra bizi Bursa'ya gönderdiler. Çok şükür Bursa'daki hastanede operasyonla para çıkartıldı. Allah'a şükürler olsun ki yeğenimize bir şey olmadı" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Bursa Bozuk Para röntgen

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