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1 liralık enerjiyle 170 kilometre yol alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 16:00 | Son Güncelleme

BOZOK Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, 1 liralık enerji ile 170 kilometre yol yapabilen araç üretti.

BOZOK Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, 1 liralık enerji ile 170 kilometre yol yapabilen araç üretti. İstanbul'da düzenlenen Shell, Eco-marathon Türkiye yarışmasında, 22 ekip arasında 5. olan araç, 2019 Yılı Temmuz ayında Londra'da düzenlenecek yarışmaya girmeye hak kazandı. Elektrikli araç hakkında bilgi veren Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi 3M-Electro topluluğu üyesi ve arcın sürücüsü Makine Mühendisliği Fakültesi son sınıf öğrencisi Sertaç Somuncu, aracın bataryası hariç motor dahil bütün aksamının kendi üretimleri ve yerli olduğunu söyledi. Aracın bir kilowaat enerji ile 160-170 kilometre yol aldığını belirten Somuncu, teknolojik olarak şuan piyasadaki elektrikli araçlardan bir eksiğinin bulunmadığını kaydederek, Hatta fazla özellikleri var diyebiliriz. Sadece kullanıma uygun satılabilir hale dönüştürülmesi gerekiyor. Şuanda prototip olduğu için bu şekilde trafikte kullanılması doğru değil. Bir destek olsa çok daha farklı ürünler, günlük kullanıma uygun hale getirilebilir. İnşallah gelecek yıl Londra'da yapılacak dünya genelinden katılımın sağlanacağı yarışmada ülkemizi temsil edeceğiz? dedi. Mimarlık Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doktor Mustafa Yaz da, elektrikli aracın motor, motor sürücüsü, yerleşik şarj cihazı, batarya yönetim sisteminin kendilerine ait olduğunu aktardı. Yaz, ?Aracın tüm aksamı yerli. Oldukça pratik ucuz bir araba, geliştirilebilir. Ülkemizdeki firmaların desteği olursa memnun oluruz. Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. Bu aracı üreten öğrencilerimize gurur duyuyoruz? diye konuştu.

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