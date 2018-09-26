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1 liralık enerjiyle 320 km yol gidebilen '1,5 Adana' Bilim Şenliği'nde tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

ADANA'da Çukurova Üniversitesi'nin elektromobil takımı, ürettikleri 1 liralık enerjiyle 320 km yol gidibilen '1,5 Adana' isimli elektrikli otomobili Yüreğir Bilim Şenliği'nde tanıtıldı.

Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) ADANA'da Çukurova Üniversitesi'nin elektromobil takımı, ürettikleri 1 liralık enerjiyle 320 km yol gidibilen '1,5 Adana' isimli elektrikli otomobili Yüreğir Bilim Şenliği'nde tanıtıldı. Yüreğir Belediyesi'nce Adana Valiliği, Türk Hava Kurumu ve TÜBİTAK işbirliğiyle 'Yüreğir Bilim Şenliği' düzenlendi. Şenliğe katılan Çukurova Üniversitesi Makine ve Elektirik Elektronik Mühendisliği elektromobil takımı, 1 liralık enerjiyle 320 kilometre yol yapabilen '1,5 Adana' isimli elektrikli otomobili tanıttı. ?1,5 Adana?nın takım kaptanı Hamza Demir, 2013 yılında kuruldukları takımla, alternatif enerjili otomobil ürettiklerini söyledi. Son iki yılda Türkiye şampiyonu olan iki otomobil ürettiklerini anlatan Demir, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Efficiency Challenge yarışlarında geçen yıl şampiyon olmuş aracımız var. Aracımız bir kilowatt saat enerji ile 161 kilometre yol gidebiliyor ortalama 1 liralık elektrikle 320 km yol gidebiliyor" diye konuştu.

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