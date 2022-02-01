1 litre benzin kaç TL? Benzin ve mazota zam mı geldi? 2022 Ocak benzin fiyatları ne kadar?

1 litre benzin kaç TL? sorusu Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, tüm araç sahiplerini ilgilendiren açıklama sonrası araştırmalarını hızlandırdı. Peki1 litre benzin kaç TL? Benzin ve mazota zam mı geldi? 2022 Ocak benzin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

1 LİTRE BENZİN KAÇ TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatına 39, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak zammın 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan o açıklama:

"02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 39

Motorinde 32 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzinin litre fiyatına 20 Ocak 2022'de gelen son zamdan sonra Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkmıştı.

2022 OCAK BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

19 Ocak tarihli 52 kuruşluk motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan satılımaya başlandı. Motorinin litresi ise İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan satışa çıkıyor.

