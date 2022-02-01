HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 1 litre benzin kaç TL? Benzin ve mazota zam mı geldi? 2022 Ocak benzin fiyatları ne kadar?

1 litre benzin kaç TL? Benzin ve mazota zam mı geldi? 2022 Ocak benzin fiyatları ne kadar?

01.02.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 litre benzin kaç TL? sorusu Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, tüm araç sahiplerini ilgilendiren açıklama sonrası araştırmalarını hızlandırdı. Peki1 litre benzin kaç TL? Benzin ve mazota zam mı geldi? 2022 Ocak benzin fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

1 litre benzin kaç TL? Benzin ve mazota zam mı geldi? 2022 Ocak benzin fiyatları ne kadar?

1 litre benzin kaç TL? sorusu Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, tüm araç sahiplerini ilgilendiren açıklama sonrası araştırmalarını hızlandırdı. Peki1 litre benzin kaç TL? Benzin ve mazota zam mı geldi? 2022 Ocak benzin fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

1 LİTRE BENZİN KAÇ TL?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamada benzinin litre fiyatına 39, motorinin litre fiyatına ise 32 kuruş zam geldi. Pompa satış fiyatlarına yansıyacak zammın 2 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

İşte Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan o açıklama:

"02/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 39
Motorinde 32 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzinin litre fiyatına 20 Ocak 2022'de gelen son zamdan sonra Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkmıştı.

2022 OCAK BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

19 Ocak tarihli 52 kuruşluk motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan satılımaya başlandı. Motorinin litresi ise İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de 14,34 liradan satışa çıkıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yemek götüren görevliler fark etti! En acı kareYemek götüren görevliler fark etti! En acı kare
31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı31 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurduKabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

Ahmet Necdet Sezer’den yıllar sonra dikkat çeken mesaj!

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Esra Erol'da gündeme gelen zihinsel engelli Fatma TikTok'ta programın kurgu olduğunu itiraf etmişti! Son videosu pes dedirtti

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Böyle transfer görülmedi! Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

İlginizi Çekebilir

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

Her şey fidye almak içinmiş! Yakayı ele verince...

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Ayak boyuyla penis boyu arasında bağlantı var mı?

Ayak boyuyla penis boyu arasında bağlantı var mı?

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.