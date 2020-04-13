Bir mahalle daha karantinaya giriyor! Yasaklar 00.00'da başlıyor

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şehirde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.

Trabzon Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen koronvairüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.



