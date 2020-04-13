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  4. Bir mahalle daha karantinaya giriyor! Yasaklar 00.00'da başlıyor

Bir mahalle daha karantinaya giriyor! Yasaklar 00.00'da başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Türkiye ve dünyada devam eden koronavirüs kabusu, bazı il ve ilçelerde karantinaya alınan bölgelerle kendisini hissettirmeye devam ediyor. Bu tedbirler kapsamında Trabzon’da bir mahalle daha karantinaya alındı. Ancak alınan karara uymayanlar da vardı.

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Şehirde karantinaya alınan mahalle sayısı 3'e çıktı.

Trabzon Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi'nin görülen koronvairüs vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Daha önce de Çarşıbaşı ve Hayrat ilçesinde, 2 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

Karantina uygulamasının bu gece saat 00.00'da başladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Trabzon

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