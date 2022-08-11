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1 malzeme ile saç dökülmenizi durdurun! Saç dökülmesine kesin çözüm getiren karanfil kürü

11.08.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi nasıl geçer? sorusu bir çok kişinin araştırdığı ve çözüm yolu aradığı bir problem. Başta mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak ve saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi bir çok sebep saç dökülmesini tetikleyebiliyor. Bu problem ile karşı karşıya kalan bir çok kişi konuya ilişkin 'Saç dökülmesi nasıl geçer? Saç dökülmesine evde doğal tedavi ve çözüm yolları nelerdir? gibi soruları araştırıyor. İşte saç dökülmesini mucize bir şekilde durduran kür tarifi...

1 malzeme ile saç dökülmenizi durdurun! Saç dökülmesine kesin çözüm getiren karanfil kürü

Saç dökülmesine iyi gelen bu kür, çok etkili, çok başarılı aynı zamanda çok kolay yapabileceğiniz ve hepinizin evinde bulunan bir malzeme ile yapılıyor. Tek bir malzeme ve sıfır maliyetle saç dökülmesi probleminden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz. Saç dökülmesini durduran kür tarifi haberimizde.

karanfil suyu

1 MALZEME İLE SAÇ DÖKÜLMESİNE ÇÖZÜM

Bu kürü uygularken en önemli nokta saçınızın temiz olması. Bu yüzden duştan çıktığınızda veya saçlarınızı yıkadıktan sonra uygulamanız gerekmektedir.

Karanfil Kürü
Malzemeler;

  • 10 - 15 adet karanfil
  • 1 su bardağı su

Yapılışı;
Öncelikle bir bardak suyu cevzenin içerisine alın. Daha sonra cezvenin içerisine 10 - 15 adet karanfili ekleyin. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha kaynamasını bekleyin. Cevzenin altını kapatarak karanfilleri demlenmeye bırakın. Üzerini kapatarak daha iyi demlenmesini sağlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra hazırladığının karanfil kürünü bi kaba/fısfıslı şişe içerisine alın.

Uygulanışı;
Karanfil suyunu saç diplerine masaj yaparak yedirin. Uygulamadan hemen sonra saç diplerinizin ferahladığını görebilirsiniz. Kranfilin antibakteriyel özelliği sayesinde saç dipleriniz hava alır. Yaklaşık 1 ay kullanabilirsiniz. İlk hafta her gün, ikinci hafta gün aşırı, sonraki hafta 3 günde bir ve son hafta 4 günde bir şeklinde kademe kademe azaltarak uygulayın. Bu kür, ince telleri saçları ekstra hacimli gösteriyor ve saç dökülmesine birebir etkili.

Bu kürü uygulamanın yanında beslenmenize ve vitaminlerinize de dikkat etmeyi unutmayın.


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