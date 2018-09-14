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1. Mantı Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Ümraniye'de düzenlenecek festivalde, 2 ton Sinop mantısı ikram edilecek

İSTANBUL (AA) - 1. Mantı Festivali, Ümraniye Santral Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Ümraniye Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek festivalde yöresel stantlar kurulacak.

Festivalde vatandaşlara 2 ton Sinop mantısı ikram edilecek. Ayrıca etkinlik kapsamında Grup İmera konser verecek.

Ümraniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin (SİYAD) düzenlediği festival, Ümraniye Santral Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
1.mantı festivali Ümraniye Belediyesi

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