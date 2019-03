1 Mart Amerikan Basınından Özetler

New York Times, kendisini ”müzakere ustası” olarak tanımlayan Trump'ın Kuzey Kore lideriyle yapacağı birebir görüşmelerin, kendisinden önceki Amerikan başkanlarının elde edemediği başarıya ulaşmasını sağlayacağını düşündüğünü, ancak yanıldığını yazıyor. Gazete, Trump'a göre Kim Jong Un'un tüm yaptırımların kaldırılmasında ısrar etmesi ve nükleer faaliyetlerini Amerika'yı tatmin edecek ölçüde geri çekmemesi üzerine anlaşmaya varılamadığını bildiriyor. Habere göre Kuzey Kore liderlerinden gelen ve Trump'ın bu sözleriyle çelişen açıklamada, Kim Jong Un'un yaptırımların sadece kısmen kaldırılmasını talep ettiği ve ülkedeki ana nükleer tesis olan Yongbyon'u tasfiye etme teklifinde bulunduğu belirtildi. Gazete, görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının liderler arasında birebir yürütülen diplomasinin risklerini göz önüne serdiği yorumunda bulunuyor. Böyle bir durumda liderlerin görüşmeleri çıkmaza girdiğinde başvuracak ve anlaşmaya varmayı sağlayacak ödünleri masaya yatıracak başka üst düzey makam kalmıyor. Gazete, görüşmelerden anlaşma çıkmamasının bedelinin ağır olabileceği yorumunda bulunuyor. Bunun nedeni, Kim Jong Un'un nükleer yakıt üretimini hızlandırabileceği, Trump'ınsa Kuzey Kore'ye yönelik olarak sevgi ve barış ifadeleri yerine, öfke dolu söylemine geri dönebileceği olasılığının yüksekliği. Bu olasılığın gerçekleşmesiyse gazeteye göre nükleer gerginliklerin tırmanması anlamına gelir.

New York Times, bugünkü baş yazısını da Trump-Kim görüşmesine ayırmış. Gazete, kendisine dış politika zaferi elde ettiği görünümü kazandıran her türlü anlaşmayı düşüncesizce, alelacele imzalayan Trump'ın bu sefer itidalli ve akla uygun bir karar aldığı yorumunda bulunuyor. Başyazı şöyle devam ediyor: ”Hanoi'den çıkan sonuç, otoriter liderlerle kişisel diplomasi yürütmenin tehlikelerini ortaya koydu. Trump, despotlara, kendi hükümetinden daha çok güvendiğini daha önce de gösterdi. Trump'ın Kim gibi diktatörlere dalkavukluk etmesi, Amerikan diplomasisini ve Amerika'nın küresel arenada oynadığı rolü nesillerdir destekleyen ahlaki temeli erozyona uğratıyor. Hanoi zirvesi ayrıca Trump Yönetimi'nin yüksek riskli görüşmelere yeterince hazırlanmayı beceremediğini ya da bunun için istekli olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Görüşmelerin neden anlaşmasız sona erdiği, net değil. Eğer Amerikan tarafının belirttiği gibi Kuzey Kore tüm ekonomik yaptırımların kaldırılmasını talep ettiyse, o zaman Trump, el sıkışmamakta haklı. Trump Yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer programını tamamen sona erdirmesinde ısrarlı. Amerikan istihbaratıysa bunun hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği görüşünde. Tam silahsızlanma imkansız olsa da Uzakdoğu'nun istikrarı için Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini sıkı kontrol altında tutmak gerekiyor.”

New York Times bugün ayrıca Başkan Trump'ın geçen yılın başında o zamanki Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly'ye, damadı Jared Kushner için en gizli belgelere erişme ve en gizli güvenlik değerlendirmelerinde yer alması için izin çıkarılması yönünde emir verdiğini bildiriyor. Gazete, Trump yönetimi içindeki kaynaklara göre Trump'ın bu talimatının Kelly'yi son derece rahatsız ettiğini, bu nedenle konuyla ilgili notlar alarak talimatı belgelendirdiğini yazıyor. Habere göre güvenlik değerlendirmesinin gecikmesi üzerine Kushner ve eşi Ivanka Trump, iznin bir an önce çıkması için Başkan Trump'a baskı yaptı. Trump da bunun üzerine Kelly'den meseleyi halletmesini istedi. Oysa Trump, geçtiğimiz ay New York Times'a verdiği söyleşide damadının güvenlik izni almasında hiçbir rol oynamadığını kaydetmişti. Kushner'ın avukatı ise müvekkilinin en gizli verilere erişme iznini standart süreçten geçerek aldığını belirtti. Gazete, Kelly'nin Kushner'a en gizli verilere erişme izni verilmesinin istihbarat yetkililerince onaylanmadığını söylediğini yazıyor. Kushner'ın daha önce ”geçici” statüdeki güvenlik geçiş izni, geçen yıl onaylanmıştı. Ancak Kushner'a verilen izin, en hassas istihbarata erişmesini sağlayacak türden değil