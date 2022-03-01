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1 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

01.03.2022 06:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Mart Salı deprem listesi haftanın ikinci günü bulundukları şehirlerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden itibaren internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Muğla, Malatya, Bolu, Balıkesie, Muş, Erzurum ve Ankara gibi illerimizin yanı sıra Yunanistan'da deprem meydana geldi. 1 Mart Salı günü gerçekleşen depremlerin şiddetine haberimizde ayrıntılı olarak yer verdik. İşte 1 Mart 2022 Salı AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

1 Mart Salı deprem mi oldu? Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

1 Mart Salı günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Muğla, Malatya, Bolu, Balıkesie, Muş, Erzurum ve Ankara gibi illerimizin yanı sıra Yunanistan'da deprem gerçekleşti. 1 Mart Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesini internet üzerinde araştırmaya başladı. 1 Mart Salı günü meydana gelen depremlerin büyüklüğüne haberimizde ayrııntılı olarak yer verdik. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

1 MART AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMLER LİSTESİ

2022.03.01 05:29:35 37.1097 28.5910 17.1 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA)
2022.03.01 05:24:55 38.4152 38.5665 5.4 -.- 2.5 -.- SISMAN-BATTALGAZI (MALATYA)
2022.03.01 04:09:13 37.9358 26.9765 6.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.03.01 03:39:06 40.7287 31.5165 15.9 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU)
2022.03.01 03:30:32 40.6485 27.7897 13.8 -.- 1.9 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)
2022.03.01 03:02:07 39.9805 24.1682 25.2 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN
2022.03.01 02:01:28 39.2987 41.4427 13.0 -.- 1.4 -.- YARLISU-VARTO (MUS)
2022.03.01 01:49:18 37.0680 28.5785 12.3 -.- 2.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA)
2022.03.01 01:05:46 37.0880 28.3838 16.5 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA)
2022.03.01 01:04:54 39.5752 41.1442 28.3 -.- 1.5 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)
2022.03.01 01:02:21 39.6398 41.0308 27.8 -.- 1.3 -.- YUKARICAT-CAT (ERZURUM)
2022.03.01 00:59:51 40.2072 33.4238 7.9 -.- 2.7 -.- HACIKOY-KALECIK (ANKARA)
2022.03.01 00:50:30 39.6142 40.9260 15.6 -.- 1.2 -.- YARMAK-CAT (ERZURUM)
2022.03.01 00:44:22 39.5800 41.1637 13.1 -.- 1.6 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM)
2022.03.01 00:36:28 39.0863 27.8435 10.1 -.- 3.1 3.0 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)l
2022.03.01 00:24:20 36.9383 27.8243 1.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2022.03.01 00:03:50 36.9500 27.8213 10.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

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deprem kandilli rasathanesi Ankara Muğla
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