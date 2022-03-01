1 Mart Süper Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişinin sonuçları belli olduğunda sonuçlar, internet üzerinden şans oyunu severler için ilan ediliyor. Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor ve sonuçlar kısa sürede belli oluyor. İşte 1 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları...

1 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

1 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/super-loto-sonuclari' adresinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



