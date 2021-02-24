1 Mart'ta normalleşme nasıl olacak? Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak.

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek, 100'ün üzerinde vakası olan iller ise çok yüksek riskli kategorisinde bulunacak.

İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.

İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak.

100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.

Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek. Peki Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak hangi illerde kısıtlamalar kalkmayacak?

EN DÜŞÜK RİSKLİ 4 İL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı 100 bin nüfusa oranla haftalık vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" kategorisinde şimdilik 4 il bulunuyor. Bunlar 100 binde 3,21 ile Hakkari, 3,91 ile Şırnak, 8,51 ile Muş ve 8,71 ile Batman.