1 Mart'ta normalleşme nasıl olacak? Vaka oranı 100 binde 35 olan illerde kısıtlamalar kalkmayacak

Koronavirüsle mücadelede yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor. Kriterlere göre 100 binde 10 vakanın altındaki iller düşük, 11-35 arası ise orta riskli sayılacak.
Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek, 100'ün üzerinde vakası olan iller ise çok yüksek riskli kategorisinde bulunacak.
İllerdeki kısıtlamalar, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak belirlenen dört risk kademesine göre esnetilecek ya da genişletilecek.
İlk normalleşme de düşük ve orta riskli illerde başlayacak.
100 binde 10’un altındaki iller 'düşük riskli', 11-35 arası 'orta riskli', 36-100 arası 'yüksek riskli', 100’ün üstündeki iller ise 'çok yüksek riskli' sayılacak.
Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek. Peki Hangi illerde kısıtlamalar kalkacak hangi illerde kısıtlamalar kalkmayacak?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı 100 bin nüfusa oranla haftalık vaka sayılarına bakıldığında "düşük riskli" kategorisinde şimdilik 4 il bulunuyor. Bunlar 100 binde 3,21 ile Hakkari, 3,91 ile Şırnak, 8,51 ile Muş ve 8,71 ile Batman.
Vaka sayılarının bu şekilde devam etmesi durumunda kademeli gevşemede bu iller öne çıkacak. Hangi durumda, hangi yasakların kalkacağına ilişkin bu listeler, il hıfzıssıhha kurullarına gönderilecek.
Dün itibarıyla vaka oranı 100'ün üzerinde olan 12 il ise "çok yüksek riskli" kategorisinde. Bu iller sırasıyla şu şekilde; Ordu 228,40; Giresun 217,51; Samsun 202,94; Trabzon 207,54; Rize 200,08; Tokat 149,20; Osmaniye 134,90; Adıyaman 120,64; Aksaray 108,27; Karaman 105,92; Sakarya 103, 01; Konya 101,95.
Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Hürriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada haftalık vaka sayısı ortalaması 100 binde 35'ten fazla olan olan illerde kısıtlamaların kaldırılmasının zor olduğunu belirtti.