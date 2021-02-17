1 Mart’taki Halkbank Davasına Temyiz Engeli

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde, 23 Şubat tarihindeki jüri seçiminin ardından 1 Mart’ta başlayacağı açıklanan Halkbank davası temyiz engeline takıldı.

New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesine Halkbank’ın yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Bir üst mahkeme, Halkbank’ın davadan düşürülmesi talebini reddettiğini, ancak yabancı bir kuruluş olduğu için Amerikan mahkemelerinde yargılanmayacağıyla ilgili talebini kabul ederek değerlendireceğini açıkladı.

New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank’ın başvurusunu hızla değerlendireceğini belirterek, davanın görüldüğü federal mahkemeden kendi kararını verene kadar davayla ilgili yaptığı tüm işlemleri askıya almasını istedi.

New York İkinci Bölge Mahkemesi, Halkbank ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığından, 17 Mart tarihine kadar davayla ilgili dilekçelerini sunmalarını istedi. Bir üst mahkemenin bugün aldığı kararla birlikte, 23 Şubat’ta yapılacak jüri seçimi ve 1 Mart’ta başlayacağı belirtilen seri duruşmalarla ilgili federal mahkemenin kararının durdurulacağı belirtiliyor.