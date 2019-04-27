1 Mayıs 1977'de ölenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL(DHA)-BAZI parti ve sivil toplum örgütleri, 1 Mayıs 1977'de Taksim'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybeden 34 kişi için Kazancı Yokuşu'na karanfiller bıraktılar.

Kazancı Yokuşu'nun başında toplanan grup, hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Grup adına ortak açıklamayı, 78'liler Vakfı Yürütme Kurulu Üyesi Yunus Bircan okudu.

Bircan, "1 Mayıs 1977 katliamının yapıldığı Taksim Meydanı bir kamusal alandır. Bir özgürlük meydanıdır. Bu meydanda yıllarca milyonlar özgürlük şarkıları, direniş marşları söylediler. Bu meydan özgürlüğün, emeğin ve direnişin simgesidir" diye konuştu.

Bircan, "Bu meydan 1 Mayıs Meydanı'dır, 1 Mayıs kutlamalarına açılmalıdır. Katledilen arkadaşlarımızın anısına Kazancı Yokuşu'nun başına bir anıt dikilmelidir" şeklinde konuştu.

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